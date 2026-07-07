Суд в Париже приговорил Ле Пен к 3 годам тюрьмы по делу о растрате средств ЕП

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Апелляционный суд Парижа подтвердил обвинительный приговор для лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента (ЕП). Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Суд приговорил Ле Пен к трем годам тюрьмы, из которых два – условно, а в течение еще одного года она должна будет носить электронный браслет.

В это же время судебный орган смягчил приговор в части срока запрета на участие в выборах до 15 месяцев. Таким образом, политик формально сможет баллотироваться в президенты республики в 2027 году, передает AFP.

Ле Пен и восемь депутатов от "Национального объединения" были признаны виновными по делу о парламентских ассистентах еще в 2025 году. По данным суда, политик присвоила средства, предназначенные для найма ассистентов в Европарламенте. Общий ущерб составил 2,9 миллиона евро.

Суд приговорил Ле Пен к лишению свободы на четыре года, из которых два – условно, а еще два могли быть смягчены. Несмотря на это, политик подала апелляцию. Американский лидер Дональд Трамп называл приговор "охотой на ведьм".

