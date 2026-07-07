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07 июля, 14:44

Город

Ко Дню семьи, любви и верности в Москве пройдут концерты, экскурсии и лекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В Москве в честь Дня семьи, любви и верности состоится множество мероприятий, которые можно будет посетить в парках, музеях, библиотеках и культурных центрах, на площадках проекта "Лето в Москве". Основная часть событий пройдет 8 июля, передает портал мэра и правительства столицы.

Принять участие в параде семей и пообщаться с роботом

Основные мероприятия на ВДНХ состоятся у павильона № 57 и на северной петле кольцевой дороги. В 18:30 ожидаются Всероссийский парад семьи, в котором примут участие граждане из более чем 200 городов страны, концерт и торжественная церемония награждения многодетных семей.

8 июля в 18:00 и 19:30 в центре "Космонавтика и авиация" запланирована экскурсия о конструкторах, архитекторах и космонавтах, пронесших любовь через все испытания. В 19:00 в музее славянской письменности "Слово" гостей ждет рассказ о роли семьи на Руси.

Кроме того, праздничная программа ожидается в Государственном центральном музее кино на ВДНХ. В самом музее и перед ним с 14:00 до 18:00 8 и 9 июля пройдут концертные номера, интерактивные шоу, фольклорные игры, мастер-классы и творческие выступления.

На "Робостанции", в свою очередь, в 11:30, 13:30, 15:30 и 17:30 11 июля будет семейная викторина, с 12:00 до 15:00 – инженерный мастер-класс "Мосты мира", а в 13:00 – лекция "Профессии будущего".

Посмотреть кино под открытым небом и заняться рукоделием

Участники и партнеры проекта "Сделано в Москве" 8 июля организуют различные творческие, патриотические и семейные мероприятия. С 17:00 до 17:30 на Болотной площади состоится показ короткометражных фильмов под открытым небом, с 17:30 до 18:00 запланированы музыкальные выступления артистов платформы "Звучи" "Движения первых".

Мастер-классы по рукоделию можно будет посетить в арт-павильонах "Летний маркет" с 13:00 до 15:00 и с 14:00 до 15:00. В этих же павильонах гости смогут приобрести различные сувениры для всей семьи.

Прогуляться по любимым местам и сделать памятные снимки

Сервис Russpass в честь праздника также подготовил тематические маршруты. Например, маршрут "С любимыми – по любимым местам Москвы" включает посещение Чистопрудного бульвара и парка "Сокольники", а в рамках прогулки "Москва влюбленная: фотомаршрут для двоих" можно устроить романтическую фотосессию.

"Пожениться" в робозагсе и сыграть в корнхол

Праздник отметят и на двух флагманских площадках "Мой район" проекта "Лето в Москве". У дома 8 на улице Маршала Катукова в 18:00 8 июля начнется программа "Время быть вместе". Гостей ждут выступления, фотозоны и "Робозагс", позволяющий пройти шуточную церемонию бракосочетания.

11 июля семейная программа продолжится на площадке "Мой район" в парке "Усадьба Трубецких" на улице Усачева. Здесь проведут мастер-классы, квесты, творческие мастерские и несколько игр.

В числе спортивных состязаний заявлены тетербол, где нужно отбивать мяч, привязанный к стойке, большая дженга, в рамках которой необходимо построить устойчивую башню из брусков, а также корнхол – тут требуется поочередно бросать тканевые мешочки в отверстие на наклонной доске. Аналогично получится поиграть в аэрохоккей, бадминтон и принять участие в других состязаниях.

Вечером здесь ожидается кинотеатр под открытым небом – с 16:00 до 18:00 тут покажут короткометражки для всей семьи, а в 19:00 – фильм "Летучий корабль".

Ранее стало известно, что в честь Всероссийского дня семьи, любви и верности колесо обозрения "Солнце Москвы" подсветят в тематические бело-желтые цвета. Эти цвета будут отсылать к одному из главных символов праздника – ромашке. Кроме того, это станет "визуальным акцентом" праздничного вечера. Для семей с детьми подготовлена специальная программа.

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Сюжет: Лето в Москве
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