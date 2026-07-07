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07 июля, 15:07

Транспорт

ГАИ Москвы подвела итоги рейда "Мотобезопасность"

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Порядка 860 административных правонарушений среди мотоциклистов выявила Госавтоинспекция Москвы в ходе рейда "Мотобезопасность". Итоги опубликованы в канале ведомства в МАХ.

Профилактическое мероприятие, направленное на снижение количества аварий с участием водителей мотоциклов, мопедов, питбайков и скутеров, прошло в мегаполисе с 4 по 5 июля.

В этот период сотрудники ГАИ составили 145 протоколов за управление транспортом с неисправностями или при условиях, запрещающих его эксплуатацию, 55 – за нарушение правил установки номерных знаков, а 23 – за вождение без прав.

Еще 9 случаев касались управления незарегистрированным мотоциклом, а 3 – езды в нетрезвом виде.

"Контроль за данной категорией участников дорожного движения со стороны Госавтоинспекции Москвы будет продолжен", – заверили в ведомстве.

В конце прошлого месяца столичная Госавтоинспекция провела сразу два рейда – "СИМ" и "Велокурьер". В рамках первого были оштрафованы свыше 2 тысяч самокатчиков и велосипедистов и составлены около 4,9 тысячи протоколов за нарушения правил.

В ходе второго мероприятия инспекторами было составлено более 1,4 тысячи административных материалов за нарушения ПДД в отношении курьеров, использующих средства индивидуальной мобильности.

"Новости дня": мотоциклистам напомнили о ПДД в рамках рейда Госавтоинспекции

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