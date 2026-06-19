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19 июня, 13:23

Транспорт

Рейд "СИМ" пройдет в Москве с 20 по 21 июня

Фото: MAX/"Госавтоинспекция Москвы"

Рейд "СИМ", направленный на профилактику нарушений ПДД среди пользователей средств индивидуальной мобильности, состоится в Москве с 20 по 21 июня. Мероприятие анонсировала столичная Госавтоинспекция в своем канале в МАХ.

В ходе акции сотрудники ГИБДД напомнят водителям данной категории о важности соблюдения осторожности на дорогах и тротуарах, необходимости спешиваться при переходе проезжей части и следовании требованиям дорожных знаков и светофоров.

Особое внимание в рамках мероприятия будет уделено безопасному использованию электросамокатов и аналогичных средств передвижения, представляющих повышенную опасность, детьми и подростками.

Ранее столичное ГУ МВД выступило с предложением по сокращению квот на электросамокаты, которые кикшеринговые компании могут выставлять в городе. Свою идею ведомство аргументировало возросшим с начала года числом аварий с участием СИМ: оно увеличилось в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го – до 306.

Однако эксперты выразили опасения, что сокращение квот приведет к росту числа частных СИМ в городе, которые никак не регулируются. Поэтому обеспечить безопасность на дорогах будет труднее.

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