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19 июня, 13:05

Политика

В Госдуме поддержали введение аналога ОСАГО для курьеров на электросамокатах

Фото: ТАСС/Олег Елков

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный высказался в поддержку идеи обязательного страхования гражданской ответственности для курьеров, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ). Своим мнением он поделился в беседе с Агентством "Москва".

Депутат обратил внимание на повышение активности обсуждения введения аналога ОСАГО для курьеров, передвигающихся на электросамокатах, в экспертном сообществе. Такую тенденцию он связал с ростом числа пострадавших в подобных ситуациях и невозможностью получить компенсацию из-за отсутствия у виновника ДТП страховки.

"Идея сама по себе правильная. Компания, которая оказывает услуги доставки с помощью курьеров со средствами СИМ, должна нести ответственность за своих сотрудников. Безусловно, безопасность пешеходов и других водителей должна быть в приоритете", – подчеркнул Выборный.

Чиновник также указал на то, что в настоящее время законодательство не регулирует ответственность курьеров при дорожно-транспортных происшествиях.

"Кто должен нести ответственность: физлицо, должностное или юридическое лицо? Предложения есть разные. Для того чтобы принять законодательное решение, нужно выработать механизм, который будет эффективен в правоприменении", – заключил он.

Ранее стало известно о планах МВД и Минтранса России по обеспечению государственной регистрации СИМ с установкой номерных знаков к 2028 году. Данная работа пройдет в рамках утвержденного кабмином плана мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036-го.

Согласно этому же документу, Минтранс вместе с региональными властями в текущем году утвердят планы строительства инфраструктуры для электровелосипедов, электросамокатов и других СИМ.

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