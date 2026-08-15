Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 20:59

Происшествия

Один из пострадавших при пожаре в строящемся доме в Омске скончался в реанимации

Фото: МАХ/"МЧС Омской области"

Один из 11 пострадавших при пожаре в строящемся здании в Омске умер в реанимации, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

В ведомстве добавили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Пресс-секретарь МИД Узбекистана Омонулла Файзиев, в свою очередь, сославшись на данные больницы, уточнил, что из 11 пострадавших только двое являются гражданами этой страны.

По его словам, дипломаты генконсульства Узбекистана в Новосибирске поддерживают контакты с правоохранительными и городскими властями Омска для оказания помощи пострадавшим согражданам и выяснения причин ЧП.

Пожар произошел 15 августа. По информации МЧС, огонь охватил первый этаж, после чего перекинулся на вышестоящие этажи. Пострадали 11 человек, 8 из них перевели в реанимацию с ожогами тела от 20 до 90%. Троих после осмотра отпустили домой.

Областная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности и об охране труда. Предварительная причина возгорания – сварочные работы, во время которых загорелся утеплитель.

Читайте также


происшествиярегионы

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика