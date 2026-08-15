Один из пострадавших при пожаре в строящемся доме в Омске скончался в реанимации

Фото: МАХ/"МЧС Омской области"

Один из 11 пострадавших при пожаре в строящемся здании в Омске умер в реанимации, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

В ведомстве добавили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Пресс-секретарь МИД Узбекистана Омонулла Файзиев, в свою очередь, сославшись на данные больницы, уточнил, что из 11 пострадавших только двое являются гражданами этой страны.

По его словам, дипломаты генконсульства Узбекистана в Новосибирске поддерживают контакты с правоохранительными и городскими властями Омска для оказания помощи пострадавшим согражданам и выяснения причин ЧП.

Пожар произошел 15 августа. По информации МЧС, огонь охватил первый этаж, после чего перекинулся на вышестоящие этажи. Пострадали 11 человек, 8 из них перевели в реанимацию с ожогами тела от 20 до 90%. Троих после осмотра отпустили домой.

Областная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности и об охране труда. Предварительная причина возгорания – сварочные работы, во время которых загорелся утеплитель.

