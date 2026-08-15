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15 августа, 21:45

Экономика

Кобяков заявил, что участие в ВЭФ уже подтвердили КНР, Индия, Япония и ОАЭ

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Интерес к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) продолжает расти, в этом году участие уже подтвердили делегации из Китая, Индии, ОАЭ, Японии, Бангладеш и других стран, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков в разговоре с ТАСС.

По его словам, ВЭФ остается заметным событием в международной деловой повестке: участие в нем включается в графики высокопоставленных лиц, а представители бизнеса планируют встречи во Владивостоке.

"Интерес с каждым годом только растет. Напомню, в 2025 году в форуме приняли участие порядка 8 000 человек из 75 стран и территорий", – отметил Кобяков.

Он добавил, что список стран-участниц не окончательный, итоги традиционно подведут уже по завершении форума.

Форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема 2026 года – "Дальний Восток – развитие во благо людей".

Предполагается, что в нем примут участие представители из 75 стран. Помимо этого, планируется подписание 380 соглашений на сумму 6,5 триллиона рублей. В свою очередь, вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, что во время ВЭФ президенту РФ представят проект строительства нового тоннеля Байкало-Амурской магистрали.

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