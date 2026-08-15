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15 августа, 22:14

Культура

Disney анонсировал третью часть "Зверополиса"

кадр из мультфильма "Зверополис"; режиссеры – Байрон Ховард, Рич Мур, Джаред Буш; производство – Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures

Студия Disney подтвердила работу над третьей частью анимационной франшизы "Зверополис", сообщает издание Variety.

О планах стало известно на мероприятии фан-клуба Disney D23. Английские актеры озвучки главной героини крольчихи Джуди Хопс и гадюки Гари Змеи заявили, что их персонажи вернутся в новой части.

Представители студии также указали на то, что приняли решение выпустить продолжение после огромного успеха мультфильма "Зверополис 2" – он стал самым кассовым анимационным фильмом Disney за всю историю, собрав 1,46 миллиарда долларов в мировом прокате.

Издание приводит слова представителей студии: "Disney объявил, что "Зверополис 3" в работе после огромного успеха прошлогоднего "Зверополиса 2".

Режиссер Джаред Буш также рассказывал, что сюжет третьей части будет сосредоточен на птицах.

Ранее появилась информация, что актер Джек Лауден может сыграть роль Джеймса Бонда в новом фильме про агента 007. Он известен благодаря роли Николая Ростова в мини-сериале "Война и мир", а также по главной роли в картине "Дюнкерк".

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