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Наплыв мигрантов в Сеуте – только начало негативного проявления европейской политики мультикультурализма, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в Х.

Таким образом он прокомментировал размещенную пользователем соцсети фотографию, на которой запечатлен загрязненный мусором пляж в Сеуте.

Кроме того, по данным издания Pueblo de Ceuta, местные жители жалуются на антисанитарию и мусор после массового наплыва мигрантов из Марокко.

Сеута столкнулась с массовым наплывом мигрантов из Северной Африки в конце июля. По некоторым данным, в город проникли около 72 тысяч человек. Однако спустя время около 70 тысяч вернулись в Марокко.

Погибли не менее 100 человек. Мэр города Хуан Хесус Вивас называл ситуацию хаосом, а также попросил у остальной Испании "помощи, поддержки и солидарности".

В СМИ подчеркивали, что причиной наплыва мигрантов стали публикации в социальных сетях. Пользователи размещали посты о том, что граница между Испанией и Марокко становится "более доступной", а также отслеживали передвижения патрулей береговой охраны.

Однако в МВД Марокко указывали, что события нельзя назвать спонтанными, а среди причин случившегося – злонамеренное использование цифрового пространства, распространение дезинформации, деятельность сетей по торговле людьми и неверное толкование правовых норм, создавшее иллюзию легкого проникновения в Европу без последствий.

Очередной масштабный прорыв границы ожидался 15 августа. Из-за этого военное командование привело личный состав в повышенную готовность и отменило все отпуска до особого распоряжения.

