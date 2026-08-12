Чесотка начала распространяться среди мигрантов в испанской Сеуте

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Среди мигрантов в испанском городе Сеута зафиксировали многочисленные случаи чесотки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на зарубежное издание Espanol.

По данным СМИ, распространению заболевания способствуют длительный тесный контакт между мигрантами и плохие санитарно-гигиенические условия. При этом специалисты предупреждают о риске появления и других инфекций, включая сальмонеллез, шигиллез, туберкулез, корь и холеру.

Накануне The Maghreb Times сообщило, что марокканские власти начали возводить возле Сеуты барьер высотой до четырех метров. По данным издания, сооружение должно препятствовать новым попыткам нелегального проникновения на территорию испанского анклава.

Сеута столкнулась с массовым наплывом мигрантов из Северной Африки в конце июля. По некоторым данным, в город проникли около 72 тысяч человек, а на данный момент там находятся от 8 до 11 тысяч нелегалов.

Позднее военное командование привело личный состав в повышенную готовность из-за угрозы нового масштабного прорыва границы, запланированного на 15 августа, и отменило все отпуска до особого распоряжения.