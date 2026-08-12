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12 августа, 12:43

Город

Девять жилых домов обновят на Комсомольском проспекте до конца 2026 года

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

До конца 2026 года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят девять жилых домов на Комсомольском проспекте, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Работы уже начались в доме 38/16. Восьмиэтажное здание 1959 года постройки имеет г-образную форму, его дворовые фасады завершаются карнизом с зубцами-дентикулами, а главные и торцевые – с мутулами. Специалисты Фонда капремонта Москвы разработали проект с учетом особенностей здания.

Рабочие промывают стены, восстанавливают швы и утраченные элементы кирпичной кладки, обрабатывают места замокания антигрибковым составом. После этих работ фасад покроют гидрофобизирующей пленкой, которая защитит кирпич от осадков.

Затем приведут в порядок входные группы, цоколь и установят новые водосточные трубы. Параллельно заменят поврежденные стропила, обрешетку и кровельное покрытие, обработают деревянные элементы защитным составом и утеплят чердак. Также обновят системы электроснабжения, водоотведения, отопления и водоснабжения.

В доме 14/1, корпусе 3, построенном в 1927 году и надстроенном в 1946-м, фасад выполнен в стиле сталинского неоклассицизма. Его главный фасад украшают фронтоны с арочными окнами, пилястры и балконы.

Здесь расчистят и промоют кирпичные стены, обработают проблемные места антигрибковыми составами, после чего окрасят здание в исторические цвета – в оттенки "светлая слоновая кость" и "песок умбры". Также отремонтируют входные группы, цоколь, отмостку, установят новые водосточные трубы.

На крыше заменят обрешетку и кровлю, в чердачных помещениях смонтируют систему контроля температурно-влажностного режима. Подвал расчистят и отремонтируют, заменят магистрали водоотведения и электросеть.

В доме 49, восьмиэтажном здании 1958 года типовой серии, приводят в порядок фасад и подъезды. Специалисты разработали отдельный проект и подобрали современные отечественные материалы. Они уже расчищают и промывают панели, обрабатывают места замокания антигрибковыми составами. Зданию вернут классический бежевый цвет. Также отремонтируют подъезды, цоколь, отмостку и установят новую систему внешнего водостока.

Ранее сообщалось, что в столице в текущем году в рамках программы капремонта заменили свыше 2,9 тысячи лифтов. Всего за время реализации программы в многоквартирных домах заменили более 55 тысяч лифтов. В 2026 году планируется установить в общей сложности свыше 5,5 тысячи лифтов.

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