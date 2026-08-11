Пять жилых домов отремонтируют на Алтуфьевском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проекты капремонта пяти многоквартирных домов 1979–1984 годов постройки на Алтуфьевском шоссе получили положительные заключения, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова.

Речь идет о домах 58а, 58б, 62а, 62б и 62в по Алтуфьевскому шоссе. Как рассказал Щербаков, в домах модернизируют инженерные коммуникации, затем проведут локальные восстановительные работы, а также обновят подвалы и кровли.

В частности, там заменят или отремонтируют внутридомовые сети горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и магистрали отопления. После этого в квартирах и местах общего пользования выполнят локальный ремонт. На крышах отремонтируют надстройки, заменят кровельное покрытие и защитные металлические ограждения.

Заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Павел Рябоненко уточнил, что работы на плоских крышах начнутся с демонтажа старой гидроизоляции и устройства новой стяжки. Поверх нее уложат битумно-полимерный материал, основу которого составляет полиэстер, способный выдерживать широкий диапазон температур.

Проектная документация предусматривает индивидуальный перечень работ для каждого здания. Так, в домах 58а, 58б и 62в проведут наружные ремонтные работы: фасады расчистят от загрязнений, обработают бактерицидными составами, выровняют поверхности в местах утраты облицовки и окрасят. Во входных группах заменят покрытие крылец, отремонтируют ограждения, поручни и козырьки, установят новые входные двери в подъезды.

В доме 62в дополнительно отремонтируют подъезды: приведут в порядок стены и потолки, заменят напольное покрытие в тамбурах и на межэтажных площадках, а в вестибюлях и лифтовых холлах обновят облицовку из керамической плитки. Также специалисты отремонтируют лестницы: заделают выбоины на ступенях, отшлифуют их и нанесут защитную пропитку, очистят и покрасят перила.

Ранее стало известно, что в рамках программы капремонта в 2026 году заменили уже более 2,9 тысячи лифтов. В целом за все время реализации программы в многоквартирных домах заменили более 55 тысяч лифтов. С 2018 года лифты в домах меняются в год окончания 25-летнего срока службы. Если в подъезде несколько лифтов, то они меняются поочередно.

