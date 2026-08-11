В Башкирии пьяный тракторист съехал в кювет, пытаясь скрыться от полиции

Фото: МАХ/"Госавтоинспекция России"

В Башкирии пьяный тракторист пытался скрыться от полицейских в поле и съехал в кювет. Теперь ему грозит длительное лишение водительских прав, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел 7 августа. Сотрудники отдельного специализированного батальона во время патрулирования деревни Старый Буртюк обратили внимание на трактор "Беларус". Им показалась странной манера управления машиной, потому что водитель время от времени выезжал на встречную полосу узкой улицы.

Сотрудники ДПС подали звуковой сигнал и включили проблесковые маячки, требуя от тракториста остановиться. В результате тот свернул в поле и через некоторое время съехал в кювет. Он не пострадал.

В отношении водителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения"). Ему грозит штраф 45 тысяч рублей с лишением прав на 1,5–2 года.

Ранее в Саратове задержали водителя питбайка, который пытался скрыться и сбил инспектора ДПС. Сотрудника полиции доставили в больницу, а транспорт отвезли на спецстоянку. Задержанным оказался ранее судимый 27-летний местный житель, он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.