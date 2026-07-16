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16 июля, 11:13

Происшествия

В Казани подросток на питбайке сбил полицейского

Фото: MAX/"Ирина Волк"

В Казани 16-летний подросток на питбайке сбил сотрудника полиции, пытаясь скрыться от инспекторов ГИБДД. Об этом сообщили в СУ СК по Татарстану.

Инцидент произошел утром 14 июля, когда подросток выехал на питбайке на дорогу общего пользования, нарушив правила дорожного движения. На перекрестке улиц Айдарова и Давыдова сотрудники ГИБДД предприняли попытку его остановить, однако он не выполнил законные требования и начал уходить от погони.

Во время попытки скрыться подросток совершил наезд на одного из полицейских. Пострадавшего сотрудника доставили в больницу. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Ранее в Подмосковье полицейские задержали 44-летнего мужчину, который угрожал фельдшеру скорой помощи предметом, похожим на пистолет. Врачи приехали на вызов к 80-летней женщине в СНТ, где их встретил пьяный родственник пациентки, нецензурно выражался и угрожал.

Прибывшие полицейские задержали мужчину и изъяли оружие, экспертиза показала, что это пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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