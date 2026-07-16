Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 10:38

Происшествия

Водоснабжение ограничено на севере, западе и в центральной части Крыма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Подача воды ограничена в некоторых городах и районах на севере, западе и в центральной части Крыма. Об этом в MAX сообщает предприятие "Вода Крыма".

Уточняется, что ограничения связаны с проведением аварийно-ремонтных работ на сетях. Воды временно не будет в поселке Школьном под Симферополем, в ряде населенных пунктов Белогорского, Нижнегорского и Красногвардейского районов, в Красноперекопском районе и Красноперекопске, в Армянске, Раздольненском районе и Краснокаменке.

Не исключено, что неполадки с водоснабжением могут быть и в городе Саки, добавили в пресс-службе предприятия.

Ранее часть населенных пунктов на севере, востоке и западе Крыма оказались полностью обесточены. Это произошло после вражеских атак на регион. При этом меры для возобновления электроснабжения уже принимаются.

На фоне этого операторы связи Крыма включили аварийный роуминг. Он нужен на случай перебоев со связью. Даже если какие-то базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества, жители и гости республики смогут оставаться на связи.

Читайте также


происшествиярегионы

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

Вредит ли зарубежное кино россиянам?

Ученые выяснили, что западное кино формирует у молодежи нереалистичные ожидания от жизни

Однако эксперты уверены: не все фильмы влияют на психику одинаково

Читать
закрыть

Как правильно составить рацион?

При составлении меню можно воспользоваться методом "гарвардской тарелки"

Читать
закрыть

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика