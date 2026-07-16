Водоснабжение ограничено на севере, западе и в центральной части Крыма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Подача воды ограничена в некоторых городах и районах на севере, западе и в центральной части Крыма. Об этом в MAX сообщает предприятие "Вода Крыма".

Уточняется, что ограничения связаны с проведением аварийно-ремонтных работ на сетях. Воды временно не будет в поселке Школьном под Симферополем, в ряде населенных пунктов Белогорского, Нижнегорского и Красногвардейского районов, в Красноперекопском районе и Красноперекопске, в Армянске, Раздольненском районе и Краснокаменке.

Не исключено, что неполадки с водоснабжением могут быть и в городе Саки, добавили в пресс-службе предприятия.

Ранее часть населенных пунктов на севере, востоке и западе Крыма оказались полностью обесточены. Это произошло после вражеских атак на регион. При этом меры для возобновления электроснабжения уже принимаются.

На фоне этого операторы связи Крыма включили аварийный роуминг. Он нужен на случай перебоев со связью. Даже если какие-то базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества, жители и гости республики смогут оставаться на связи.

