Суд оставил в силе решение о взыскании с Euroclear 200 миллиардов евро

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Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear Bank на решение о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро в пользу Банка России. Об этом сообщил РИА Новости участник заседания, которое прошло в закрытом режиме.

"Решение оставили в силе", – отметил собеседник агентства.

Арбитражный суд Москвы взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear Bank по иску Центробанка (ЦБ) в мае 2026 года. Иск ЦБ был удовлетворен в полном объеме. Ответчика обязали выплатить сумму в семи разных валютах.

В ответ бельгийский депозитарий Euroclear заявил, что активы ЦБ останутся замороженными. Представители депозитария подчеркивали, что подобные иски не признаются правом ЕС, а сам Euroclear не признает юрисдикцию столичного суда.

Спустя время Euroclear Bank направил апелляционную жалобу на немедленное исполнение решения о взыскании. Однако столичный суд ему отказал.