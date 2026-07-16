Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 17:56

Экономика

Суд оставил в силе решение о взыскании с Euroclear 200 миллиардов евро

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear Bank на решение о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро в пользу Банка России. Об этом сообщил РИА Новости участник заседания, которое прошло в закрытом режиме.

"Решение оставили в силе", – отметил собеседник агентства.

Арбитражный суд Москвы взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear Bank по иску Центробанка (ЦБ) в мае 2026 года. Иск ЦБ был удовлетворен в полном объеме. Ответчика обязали выплатить сумму в семи разных валютах.

В ответ бельгийский депозитарий Euroclear заявил, что активы ЦБ останутся замороженными. Представители депозитария подчеркивали, что подобные иски не признаются правом ЕС, а сам Euroclear не признает юрисдикцию столичного суда.

Спустя время Euroclear Bank направил апелляционную жалобу на немедленное исполнение решения о взыскании. Однако столичный суд ему отказал.

Читайте также


судыэкономика

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

Вредит ли зарубежное кино россиянам?

Ученые выяснили, что западное кино формирует у молодежи нереалистичные ожидания от жизни

Однако эксперты уверены: не все фильмы влияют на психику одинаково

Читать
закрыть

Как правильно составить рацион?

При составлении меню можно воспользоваться методом "гарвардской тарелки"

Читать
закрыть

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика