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16 июля, 19:19

Политика

Зеленский поручил и. о. председателя СБУ Хмаре исполнять обязанности министра обороны

Фото: ssu.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил исполняющему обязанности председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Евгению Хмаре временно взять на себя роль министра обороны. Об этом президент Украины написал в своем телеграм-канале.

Он добавил, что намерен обратиться к парламентариям с просьбой поддержать кандидатуру Хмары после завершения необходимых юридических процедур.

Ранее президент Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки в правительстве и силовых структурах. 13 июля премьер-министр Юлия Свириденко подала прошение об отставке. Верховная рада поддержала его на следующий день. Отставка главы правительства, согласно нормам украинского законодательства, повлекла за собой автоматическое сложение полномочий всем составом Кабинета министров.

16 июля Рада утвердила на этот пост главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого. Отмечалось, что у нового главы правительства нет опыта в госуправлении. Позднее парламент Украины утвердил 16 членов нового правительства.

В Кремле заявили, что кадровые перестановки в Киеве не имеют принципиального значения для Москвы, но Россия пока не видит быстрых перспектив для возобновления переговоров.

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