Tasnim: аэропорт в Иране подвергся ракетному удару американских истребителей

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США нанесли ракетный удар с истребителей по аэропорту Ираншахр. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По словам местных жителей, в районе воздушной гавани прогремели три взрыва. Сведений о пострадавших и повреждениях инфраструктуры на данный момент не поступало.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о новой серии ударов по Ирану, после чего иранские СМИ сообщили о взрывах близ Бендер-Аббаса, Бендер-Хомейни и на острове Кешм.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда США и Израиль ударили по Ирану, после чего тот атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.

Спустя время стороны заключили временное перемирие и подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля американские силы вновь ударили по Исламской Республике. Удар стал ответом на атаку иранских военных на суда в Ормузском проливе.