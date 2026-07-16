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16 июля, 19:56

Происшествия

Выезд автомобиля на пути перед поездом стал причиной ДТП в Дагестане

Фото: 05.mchs.gov.ru

Причиной ДТП в Дагестане стал выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров поезда нет. Схода подвижного состава также не произошло.

По факту случившегося проверку организовала Южная транспортная прокуратура. Она оценит исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также проконтролирует соблюдение прав пассажиров.

По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

ДТП произошло 16 июля в 17:35 на железнодорожном переезде между станциями Гермечек и Качалай. Столкнулись пассажирский поезд и "Камаз". Спустя два часа, в 19:25, поезд отправился далее по маршруту. На движение других составов инцидент не повлиял.

При столкновении травмы получил водитель грузовика. Его состояние врачи оценили как средней степени тяжести.

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