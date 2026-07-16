Власти Орловской области отменили заправку по системе "чет-нечет"

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Власти Орловской области отменили временный порядок заправки автомобилей по системе "чет-нечет" – по четным и нечетным номерам машин в разные дни. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в MAX.

"Объясню почему: уже в первые дни ее действия ситуация с очередями на АЗС региона стабилизировалась. Больше недели на всех заправках области очередей нет – и это заслуга каждого, кто поддержал новые правила", – пояснил он.

По словам главы области, аналогичные меры вводились и в других регионах, где после этого также наблюдалось улучшение ситуации. Однако для Орловской области необходимость в дальнейшем соблюдении системы отпала.

При этом в области сохраняется норма отпуска топлива: в городе – не более 30 литров на одну машину, на трассах – не более 50 литров, добавил Клычков.

Очереди на автозаправочных станциях уменьшились в 13 регионах России. Помимо Орловской, ситуация улучшилась в Калининградской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской и Курганской областях, а также в Приморском крае, Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Калмыкии, Бурятии и Республике Коми.

Кроме того, уменьшение очередей было зафиксировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.