Ближайшая ночь в Москве может стать одной из самых холодных с начала лета

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночь на 17 июля может оказаться одной из самых холодных с начала лета 2026 года в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, с наступлением сумерек ветер в городе постепенно стихнет, а под влиянием антициклона с запада облаков станет мало. Дождей при этом не ожидается.

Эксперт отметил, что этим летом температура уже дважды опускалась ниже 10-градусной отметки. К утру в столице столбики термометров покажут до плюс 8–10 градусов, а в Подмосковье – до 5–10 градусов. При этом днем, несмотря на ясную погоду и отсутствие осадков, воздух прогреется не выше плюс 20–22 градусов.

Тем не менее уже в воскресенье, 19 июля, в Московской области может потеплеть до 29 градусов, а в Москве – до 26–27 градусов. Температуру в столице будет повышать влияние антициклона.