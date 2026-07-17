В Госдуме призвали давать 5 дней оплачиваемого отпуска отцам новорожденных

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В Госдуме предложили предоставлять отцам новорожденных оплачиваемый отпуск. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По мнению парламентария, мужчине необходимо минимум пять дней, чтобы решить бытовые вопросы, пока мать с младенцем остается в роддоме. Речь идет о подготовке дома к возвращению ребенка: покупке необходимых вещей и обустройстве детской кроватки.

Миронов напомнил, что ранее фракция уже выступала с более широкой инициативой – дать отцам право на двухнедельный оплачиваемый отпуск в течение первых трех месяцев после рождения малыша.

Политик заверил, что партия продолжит добиваться расширения социальных гарантий для семей и будет вносить новые предложения на этот счет.

Ранее в Госдуме предложили давать отцам право на оплачиваемый отпуск на 14 дней в течение первых трех месяцев со дня рождения или усыновления ребенка. По мнению депутатов, это позволит семье самостоятельно выбрать наиболее востребованный период получения поддержки.