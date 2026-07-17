03:22Транспорт
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: depositphotos/Shebeko
Столичный эропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве подчеркнули, что такие меры необходимы для гарантии безопасности полетов гражданских судов. В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов.
Ранее, 16 июля, аналогичные ограничения уже вводились в аэропорту Внуково. Прием и отправка воздушных самолетов также осуществлялась только по согласованию с уполномоченными органами.
Тогда в Росавиации пояснили, что это было связано с закрытием части воздушного пространства вблизи аэродрома. Однако вскоре авиагавань вернулась к работе в штатном режиме.