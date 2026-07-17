Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

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Столичный эропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что такие меры необходимы для гарантии безопасности полетов гражданских судов. В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов.

Ранее, 16 июля, аналогичные ограничения уже вводились в аэропорту Внуково. Прием и отправка воздушных самолетов также осуществлялась только по согласованию с уполномоченными органами.

Тогда в Росавиации пояснили, что это было связано с закрытием части воздушного пространства вблизи аэродрома. Однако вскоре авиагавань вернулась к работе в штатном режиме.