Почти половина россиян заявила, что первый отпуск должен оплатить мужчина

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Почти половина россиян (40%) считают, что расходы на первый совместный отпуск должен взять на себя мужчина. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования сервиса бронирования туров и дейтинг-сервиса.

При этом 30% опрошенных выступают за равный подход к бюджету, а 8% уверены, что каждый должен оплачивать только свои расходы. Лишь 2% россиян полагают, что все затраты может нести женщина.

Более половины респондентов (51%) готовы отправиться в первое совместное путешествие уже в первые три месяца отношений. Однако мужчины и женщины расходятся во мнениях об идеальном моменте для такой поездки: 36% мужчин согласны на отпуск в первый месяц знакомства, среди женщин такой вариант выбрали только 20%.

Большинство опрошенных (84%) считают комфортным бюджет на человека до 150 тысяч рублей. Самый популярный вариант – от 50 до 100 тысяч рублей. 77% выбирают поездку не дольше недели. При этом женщины чаще предпочитают короткие путешествия на два-три дня, а мужчины – классическую недельную поездку.

Выбирая формат отдыха, россияне чаще всего отдают предпочтение пляжному отпуску (41%), экскурсионным поездкам (33%) и романтическим уикендам (28%). Большинство предпочитают не уезжать далеко от дома: загородные отели, базы отдыха и соседние города выбрали 44%, путешествия по России – 40%. Лишь четверть (24%) выбрали бы первую совместную поездку за границу по системе all Inclusive.

Для 83% россиян первая совместная поездка должна проходить исключительно вдвоем. Женщины чаще готовы разделить путешествие с компанией друзей – такой вариант выбрала почти каждая пятая (21%).

В свою очередь, генеральный директор MIGTORG Александр Коротков в интервью радио Sputnik рассказал, как обезопасить машину на время длительного отсутствия. По его словам, из-за недавних событий с топливом вырос риск слива бензина из бака.

Эксперт пояснил, что современные автомобили оснащены противосифонными клапанами, но воры часто не знают об этом и вскрывают бак, царапая покрытие. Получив доступ, они могут добавить в бак посторонние вещества, что приведет к поломке двигателя.

Коротков рекомендовал улетать в отпуск, оставив машину с минимальным уровнем топлива. Кроме того, большой объем в баке на длительный срок может повредить топливную систему. Эксперт посоветовал не оставлять автомобиль на придомовых территориях и городских парковках, даже платных. Лучшее решение – охраняемый частный крытый паркинг с договором, где прописана ответственность за сохранность.

Особое внимание специалист уделил полису КАСКО. В правилах страхования может быть указано, что в ночное время машина должна храниться на охраняемой стоянке или в гараже. Если такие ограничения есть, Коротков посоветовал договориться с соседом о гараже или оформить расширенный полис.

Ранее россиянам рассказали, как не разориться во время отпуска. Например, сэкономить помогут отпускная подушка безопасности и оплата наличными. Последнее придает больше осознанности в расходах, ведь деньги на карте люди физически не видят. Кроме того, немалая доля бюджета в отпуске обычно уходит на питание. В так называемых туристических местах цены на еду, как правило, завышены примерно на 40%.