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17 июля, 13:50

Культура

На фестивале "Театральный бульвар" выступят звезды балета Большого театра

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Спектакль "Классика русского балета" с участием премьера Большого театра Игоря Цвирко и примы-балерины Кристины Кретовой пройдет 21 июля на Пушкинской набережной в Парке Горького в рамках фестиваля "Театральный бульвар". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Театрализованный гала-концерт создан в 2023 году по идее Цвирко. Раньше его показывали в Москве, Красноярске и Новосибирске. На фестивале артисты впервые выйдут к зрителям на открытой площадке. Начало в 19:00, вход бесплатный и без регистрации.

Фестиваль "Театральный бульвар" проходит в рамках проекта "Лето в Москве" – с 30 мая по 30 августа 2026 года. Площадки находятся на Пушкинской набережной в Парке Горького, в музее-заповеднике "Коломенское", на Покровском и Чистопрудном бульварах, а также в парке у Политехнического музея. Новинка сезона – передвижная сцена "Дилижанс", которая работает по выходным в столичных парках.

Участниками фестиваля становятся ведущие московские театры – МХТ имени Чехова, Малый театр и другие, а также солисты Большого театра. В июне на площадках выступили свыше 100 коллективов из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Калининграда, Ярославля, Самары и других городов.

За месяц представили более 300 спектаклей и интерактивных программ. Гости увидели оперные и балетные постановки, мюзиклы и поэтические шоу, а также посетили занятия по актерскому мастерству и творческие встречи.

Кроме того, в рамках "Театрального бульвара" состоится мастер-класс по актерской психофизике "Быть собой". Его проведет актер театра и кино Эльдар Калимулин. Встреча начнется в 13:00 18 июля на сцене "Круг" на Чистопрудном бульваре. Там участники занятия познакомятся с основами актерского мастерства.

Фестиваль "Театральный бульвар" проходит в Москве в обновленном формате

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Сюжет: Лето в Москве
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