Блогеру Илье Ремесло предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ

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Блогеру Илье Ремесло предъявлено обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Мужчине, в частности, инкриминируют пункт "д" части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ. По словам защитника, следственные действия по делу завершены. Блогера допросили в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Также следствие планирует ходатайствовать перед Басманным судом Москвы о заключении его под стражу на 1 месяц 30 суток. Этот вопрос будет решаться в суде уже 17 июля.

Сам Ремесло вину по указанному делу не признает.

Блогера задержали 17 июля. Кроме того, у него проводились обыски. Бадамшин уточнял, что для избрания меры пресечения Ремесло доставят из Санкт-Петербурга в Москву.