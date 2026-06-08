Михаил Ходорковский заочно приговорен к 10 годам по делу о фейках о ВС РФ

Фото: ТАСС/dpa/Sven Hoppe (Михаил Ходорковский признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Мещанский суд Москвы заочно приговорил к 10 годам лишения свободы политика и предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Кроме того, его на 5 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной в размещением информации и администрированием сайтов в интернете. Также суд заочно его арестовал.

Установлено, что в сентябре 2022 и июле 2024 года Ходорковский, находясь за границей, опубликовал на личной странице в одной из соцсетей материалы с ложной информацией о действиях российской армии против мирного населения в ходе СВО.

Дело рассматривалось в общем порядке в отсутствие подсудимого, так как он находится в розыске.

Ранее российский Минюст внес книгу Ходорковского "Как убить дракона?" в список экстремистских материалов. Утверждалось, что содержание произведения направлено на формирование негативного мнения о текущем руководстве страны, а также стимулирует читателей к его свержению, в том числе насильственными методами. Это является нарушением законодательства РФ.