Павильоны здоровья с бесплатной экспресс-диагностикой открылись в Москве

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Жители Москвы смогут бесплатно пройти экспресс-обследования и получить рекомендации по сохранению активности и хорошего самочувствия в павильонах здоровья. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект создан в рамках городской философии здорового долголетия и призван помочь москвичам сделать первый шаг к заботе о своем организме.

"Сегодня столица развивается по принципам философии здорового долголетия – все в городе направлено на то, чтобы москвичи жили долгой и насыщенной жизнью. Это возможно и благодаря новым технологиям, которые позволяют легко и просто получать много новой полезной информации о состоянии организма", – отметила вице-мэр.

По ее словам, формат павильонов ранее протестировали на музыкальном фестивале на ВДНХ, где он вызвал большой интерес у горожан. Теперь в Москве открываются два постоянных пространства:

Павильон "Путь здоровья" на Никитском бульваре;

Павильон "Сердце" на Трубной площади.

Павильон "Путь здоровья" уже принимает посетителей, а "Сердце" откроется в ближайшее время. Они будут работать со вторника по четверг с 12:00 до 20:00, в пятницу – с 12:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 21:00. Понедельник является выходным днем. Посещение павильонов бесплатно для всех желающих.

Всего за 10–15 минут посетители смогут узнать основные показатели своего организма, в том числе определить биологический возраст, оценить работу сердечно-сосудистой системы, уровень стресса, физическую форму, состав тела, водный баланс, состояние костной ткани и другие параметры.

После прохождения диагностики участники в интерактивном формате получат персональные рекомендации по корректировке образа жизни. Кроме того, в павильонах можно будет пройти игровые тренировки для развития внимания, памяти и концентрации, проверить силу хвата, скорость реакции и мышечную активность.

Ракова подчеркнула, что экспресс-диагностика не заменяет полноценное медицинское обследование, но помогает вовремя обратить внимание на возможные изменения и задуматься о профилактике. Более подробную оценку состояния здоровья москвичи могут пройти в рамках "Московского чекапа" через приложение "ЕМИАС.ИНФО".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва помогла регионам обработать более 16 миллионов исследований с помощью искусственного интеллекта в лучевой диагностике. В 2024 году по поручению Владимира Путина регионам открыли доступ к платформе "МосМедИИ" – к ней уже подключены более двух тысяч медицинских организаций из 75 регионов, которые используют 18 ИИ-сервисов для анализа маммографии, флюорографии, КТ и рентгена.