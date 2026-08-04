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04 августа, 13:02

Шоу-бизнес

Блогер Айза вступилась за Салахову, назвав ее лучшей из девушек Гуфа

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK

Экс-супруга рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Айза-Лилуна Ай публично поддержала Разият Салахову, заявив, что та была лучшей из девушек музыканта, передает Super.ru.

По ее словам, Салахова – единственная, кто не использовал статус и деньги Гуфа в корыстных целях, а искренне любил его. Расставание с ней – большая потеря для рэпера, которую он пока не осознал.

"И я знаю, что он снова и снова будет ее возвращать. Но я надеюсь, что он просто отпустит эту чистую душой девочку", – добавила она.

Айза также обратилась к самой девушке, напомнив, что вся семья Ай любит ее и занимает ее сторону. Для самой Айзы девушка по-прежнему останется близкой подругой.

"Женщина женщине – дом", – подчеркнула блогер.

По ее мнению, у Салаховой добрая душа и большое сердце, а любить Гуфа – "сильнейшая боль".

Накануне Салахова эмоционально заявила о разрыве с рэпером. Девушка рассказала, что три года находилась рядом с монстром и подвергалась унижениям со стороны Гуфа.

В пример она привела ситуацию, произошедшую после одного из расставаний с ним. По ее словам, рэпер якобы через камеры следил в компании женщин за тем, как она плачет.

Сам Гуф сначала саркастично согласился с обвинениями, а затем заявил, что девушка хайпует. При этом Салахова от своих слов не отказывается, по-прежнему считая музыканта нехорошим человеком.

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