Григорий Заславский освобожден от должности ректора ГИТИСа

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Заслуженный деятель искусств РФ Григорий Заславский освобожден от должности ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС). Об этом сообщается в телеграм-канале вуза.

Там уточнили, что Заславский покинул пост по собственному желанию. Его заявление подписала министр культуры России Ольга Любимова.

На данный момент исполняющим обязанности ректора ГИТИСа назначена главный бухгалтер вуза Ольга Ермакова.

Заславский проработал на этой должности 10 лет с момента назначения 16 мая 2016 года. В октябре 2021-го его переизбрали на новый пятилетний срок.

Ранее актер театра и кино Константин Хабенский стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. При этом он продолжил возглавлять Московский Художественный театр имени А. П. Чехова.

