Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 13:31

Культура

Худруком-директором ансамбля имени Моисеева стал Александр Тихонов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Худруком-директором Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева стал народный артист России Александр Тихонов. Об этом сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в МАХ.

Она напомнила, что Тихонов занимается хореографией с четырех лет. В 1993–1998 годах он учился в Московской государственной академии хореографии, а в 1998-м поступил в училище при ансамбле имени Моисеева. Его артистом Тихонов стал в 2000 году.

Занимавшая до этого пост худрука-директора Елена Щербакова будет назначена президентом ансамбля. На этой должности она продолжит принимать участие в жизни учреждения, разработке репертуара и концертов, а также будет задействована в решении концептуальных и стратегических задач в области художественного развития ансамбля.

Любимова выразила Щербаковой благодарность за многолетнюю работу, высокий профессионализм, преданность искусству и значительный вклад в сохранение и развитие творческих традиций коллектива.

Ранее актер театра и кино Константин Хабенский стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. При этом он продолжил возглавлять Московский Художественный театр имени А. П. Чехова. Художественным руководителем МХАТ имени М. Горького стал актер Сергей Безруков.

"Это Москва. Люди": "Худруки. Константин Богомолов"

Читайте также


культура

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика