24 марта, 20:55

Безруков рассказал о планах на посту худрука МХАТ имени М. Горького

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист России Сергей Безруков, который был назначен художественным руководителем МХАТ имени М. Горького, поделился своими планами на новом посту, сообщает газета "Известия".

Безруков указал, что расценивает новое назначение как уникальное событие в своей жизни. Он также отметил значимость исторических традиций МХАТа и уточнил, что сохранит за собой также должность худрука в Московском Губернском театре (МГТ).

"Московский Губернский театр – большая семья. <…> Возможны контакт, сотрудничество, дружба, <…> создание большой семьи", – отметил артист.

О назначении Безрукова новым худруком МХАТ имени Горького стало известно в начале марта. Позже он провел первую встречу с труппой, в ходе которой призвал не ожидать "молниеносного строительства чего-то нового".

Он указывал, что из-за ремонта сцен театр не работает на своей площадке уже 3 года. В связи с этим МГТ представит свою сцену для показов спектаклей закрытого на ремонт МХАТ.

