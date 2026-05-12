Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 16:56

Спорт

Путин поручил принять дополнительные меры по привлечению россиян в самбо

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры для привлечения граждан в занятия самбо. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Уточняется, что такое поручение президент дал в связи с 90-летием официального признания самбо видом спорта в 2028 году. Кроме того, Путин распорядился принять меры по господдержке спортсменов сборных команд РФ по самбо.

Помимо этого, кабмин должен будет создать оргкомитет по проведению мероприятий к 90-летию этого вида спорта, заняться его разработкой и утверждением. Исполнительным органам субъектов РФ рекомендовано популяризовать самбо среди всех возрастных групп и принять меры по его развитию в стране.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания – 12 мая.

Ранее российский лидер рассказал, что если бы мог вернуться в детство, то обязательно выбрал бы заниматься дзюдо, самбо и борьбой. Он отметил, что ему всегда нравилось заниматься этими видами спорта и он делал это с удовольствием.

Читайте также


властьспорт

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика