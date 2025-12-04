Международная федерация самбо допустила россиян до соревнований с флагом и гимном

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международная федерация самбо (FIAS) допустила спортсменов из РФ к международным соревнованиям под российским флагом и с гимном государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации самбо.

"Это чрезвычайно важный шаг, который восстанавливает спортивную справедливость, развивает наш спорт", – высказался глава Европейской федерации самбо и российской организации Сергей Елисеев.

По его словам, данный вид спорта является народным, объединяет страну представляет собой часть российской идентичности.

В свою очередь, министр спорта РФ Михаил Дегтярев указал, что российские и белорусские самбисты смогут выступать под своими национальными флагами и с гимнами уже с 1 января 2026 года.

"Мы благодарны коллегам из FIAS за взвешенную и последовательную политику по отстаиванию спортивных и олимпийских ценностей", – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Вместе с тем министр напомнил, что Владимир Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо и пользуется непререкаемым авторитетом во всем международном борцовском сообществе.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) признала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских и белорусских спортсменов к международным турнирам. Теперь спортсмены смогут участвовать в соревнованиях, включенных в календарь FIS, но только в индивидуальном и нейтральном качестве.

