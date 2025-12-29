Форма поиска по сайту

29 декабря, 16:35

Шоу-бизнес

Врачи проведут операцию блогеру Лерчек

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Находящейся под домашним арестом блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), которая была госпитализирована из-за угрозы выкидыша, проведут операцию. Об этом РИА Новости рассказал ее адвокат Виктор Дугин.

"Валерию экстренно доставили в Лапино, сегодня-завтра (29–30 декабря 2025 года. – Прим. ред.) ей будет проведена операция, с ребенком все хорошо, операция не связана с гинекологией", – уточнил собеседник агентства.

При этом Дугин не стал пояснять, с чем связана необходимость хирургического вмешательства.

Лерчек доставили в больницу с угрозой выкидыша 24 декабря. Ее жених Луис Сквиччиарини пояснил, что ее госпитализировали с тонусом матки. Сама блогер указывала, что дата ее родов намечена на март.

Валерия и ее бывший муж Артем Чекалины обвиняются в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов. Предварительно, они вместе с бизнес-партнером Романом Вишняком вывели из страны более 250 миллионов рублей по подложным документам.

Прокуратура утверждала, что в представленных документах была недостоверная информация об основаниях, целях и назначении переводов. Речь идет об оплате фитнес-марафонов блогера через Дубай.

Позже суд отправил Чекалиных и Вишняка под домашний арест, а также арестовал имущество блогера. Лерчек не признала свою вину. При этом ее экс-супруг в содеянном признался, а Вишняк, помимо признания вины, заключил досудебное соглашение, после чего его отпустили из-под домашнего ареста.

В ноябре суд продлил Чекалиным домашний арест на полгода. В декабре Мосгорсуд оставил данное решение в силе.

Блогер Лерчек госпитализирована с угрозой выкидыша

