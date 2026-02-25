Столичные инновации помогают сохранять жизнь и здоровье бойцов в зоне СВО

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Продукция столичных инновационных компаний помогает сохранять жизнь и здоровье бойцов в зоне проведения СВО. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Например, дезинфицирующие спреи и средства для сосудов на основе нанотехнологий одного из столичных производителей используются для оказания первой помощи и облегчения состояния после контузии. Другая компания выпускает инновационные кровоостанавливающие жгуты турникетного типа.

Кроме того, подобными разработками интересуются за рубежом. Необходимость в кровоостанавливающих жгутах турникетного типа есть в Бурунди – контракт на поставки был заключен по итогам организованного Московским экспортным центром (МЭЦ) участия производителя в выставке Africa Health ExCon 2025.

В свою очередь, в Белоруссии заинтересовались концентратом коллоидного раствора наноразмерных частиц серебра. Он используется для изготовления антисептических средств. А лечебная восстанавливающая косметика и биологически активные добавки для укрепления сосудов вызвали интерес в Казахстане.

Поставки стали возможными благодаря размещению продукции на международной торговой площадке Supl.biz.

МЭЦ готов оказать комплексную финансовую и нефинансовую поддержку столичным производителям, которые уже поставляют свою продукцию за рубеж или только планируют. Более 30 инструментов охватывают все этапы экспортных поставок и включают три основных направления поддержки.

Сергей Собянин ранее рассказал, что Москва помогла компаниям заключить экспортные контракты в 62 странах. В 2025 году объем поддержанного экспорта составил 27,3 миллиарда рублей. При этом чаще всего контракты заключали с Китаем, Казахстаном, Узбекистаном, Белоруссией и Вьетнамом.