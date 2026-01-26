Сергунина рассказала о продвижении московских брендов за рубежом

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Столичные экспортеры приняли участие в крупнейших международных выставках и зарубежных бизнес-миссиях в 2025 году. Всего они посетили 22 страны и провели тысячи встреч с потенциальными партнерами и покупателями, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, Москва организовала для предпринимателей свыше 60 выездов. Например, столичные бренды представили свои товары в Белоруссии, Индии, Китае, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах.

"Иностранные коллеги познакомились с проектами нашего технологического сектора, креативных индустрий, пищевой промышленности, туристической сферы и других отраслей", – сказала Сергунина.

Еще несколько делегаций, в том числе из Таиланда, Чили и Эфиопии, приезжали в Москву, чтобы увидеть профильную инфраструктуру.

В частности, благодаря поддержке Московского экспортного центра 700 компаний Москвы приняли участие в различных крупных событиях, в том числе в Gitex Global в Дубае, Africa Health Excon в Каире, Bengaluru Tech Summit в Бангалоре и Vietfood&Beverage в Хошимине.

Итогом встреч стало заключение 301 контракта с партнерами из 47 стран на поставки высокотехнологичного оборудования, роботизированных систем, IT-решений и других товаров. Общая сумма сделок составила почти 11 миллиардов рублей.

На мероприятии SIAL в Шанхае один из производителей договорился об экспорте консервированных продуктов на 500 миллионов рублей, а кондитерская фабрика – на 97,5 миллиона рублей.

Кроме того, популярность у зарубежной аудитории набирают проекты творческого бизнеса. К примеру, производители видеоигр приняли участие в семи международных выставках, включая China Joy в Китае, IGDX в Индонезии и конференцию "Игровая индустрия" в Белоруссии. В результате подписано 36 контрактов на сумму свыше одного миллиарда рублей.

Столичные издательства посетили Шанхайскую международную детскую книжную ярмарку, а культурные учреждения провели переговоры на Китайской международной выставке лицензирования. Также в сентябре Москву посетили эксперты из стран Азии и Ближнего Востока.

В 2025 году столичными компаниями в разных странах было проведено порядка 15 тысяч деловых встреч. По итогам переговоров заключено больше 4 тысяч контрактов и соглашений о партнерстве.

В прошедшем году в столице также состоялся ряд масштабных международных деловых событий. Представители свыше 120 государств обменивались опытом и лучшими практиками, заключали контракты и обсуждали возможности для совместных проектов.

В числе мероприятий – Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего", третий форум о будущем городов БРИКС "Облачные города", форум BRICS+ Fashion Summit, Московская международная неделя кино и прочее.

Ранее столичные экспортеры назвали ОАЭ и КНР приоритетными странами для продвижения. Интерес у компаний также вызвали страны Африки.

Также был проведен опрос, по которому будет составлен план деловых мероприятий на 2026 год. В ходе голосования предприниматели могли выбрать из 229 иностранных выставок или предложить свои варианты. Перечень включал мероприятия для представителей 11 отраслей.