16 марта, 10:27

Химик Дорохов: в кофе в одноразовых стаканах может попадать микропластик

Фото: depositphotos/vitplus

В кофе в одноразовых стаканах теоретически может попадать микропластик. Об этом в беседе с RT предупредил кандидат химических наук Андрей Дорохов.

Он объяснил, что такие стаканы делают из картона, но изнутри они покрыты тонким слоем полимера, а пластиковые крышки произведены из полипропилена или полистирола. При контакте с горячим напитком с их поверхности могут отделяться микроскопические фрагменты.

При этом эксперт отметил, что полимеры для пищевой упаковки химически устойчивы и не образуют токсичных соединений.

"Горячий напиток обычно имеет температуру около 70–90 градусов. При таком нагреве свойства полимерного материала несколько изменяются, увеличивается количество микродефектов поверхности и их размеры", – объяснил он.

Гораздо больше микропластика выделяется при неправильном использовании упаковки: если напиток сильно нагревать повторно или интенсивно перемешивать ложкой, касаясь стенок стакана. Для минимизации контакта с пластиком эксперт посоветовал использовать многоразовую термокружку.

Ранее врач общей практики и терапевт Алексей Хухрев рассказывал, что люди ежедневно съедают по несколько граммов микропластика.

Он может быть добавлен в косметические растворы. Также микропластик используется в бытовой химии и промышленных продуктах, образуется в результате разрушения более крупных изделий. Например, при стирке или механической обработке его может выделять фурнитура.

