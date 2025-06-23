Онколог Ивашков: злоупотребление протеиновыми порошками не может привести к раку

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Онколог и кандидат медицинских наук Владимир Ивашков в беседе с Москвой 24 опроверг информацию британских ученых, которые заявили, что порошковый протеин может вызвать рак.

Исследователи выяснили, что за последние 30 лет развитие онкологии среди молодежи увеличилось на 80%. В качестве причин эксперты указали ухудшение экологии, попадание микропластика в питьевую воду и массовое употребление ультраобработанных продуктов и белковых порошков.

Однако, по словам Ивашкова, употребление порошкового протеина или соответствующих коктейлей может привести к раку только в том случае, если, кроме этого, человек не будет есть больше ничего.

"Учитывая, что это (порошковый протеин. – Прим. ред.) лишь небольшая добавка для еды, безусловно, она не может вызвать подобных проблем", – подчеркнул онколог.

Он также объяснил, что к развитию рака может привести чрезмерное употребление красного мяса, алкоголь и курение. Эти факторы, по словам врача, наносят вред толстому кишечнику, вызывая мутации в клетках и приводя к развитию злокачественных образований.

Ранее спортивный врач Илья Мелехин предупредил, что от спортивного питания можно набрать лишний вес. По его словам, предназначенные для атлетов продукты питания обычно содержат много калорий, которые должны расходоваться во время тренировок. Если же человек занимается в зале не слишком интенсивно, возникает риск набора жировой прослойки, а не мышц.

