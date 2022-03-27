Фитнес-эксперт рассказал, чем можно заменить спортивное питание

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, насколько подорожало спортивное питание и можно ли его полноценно заменить.



Изменение курса валюты, логистические трудности, а также высокий спрос на ряд продуктов за последние недели сильно сказались на стоимости многих товаров. Этот рост не мог пройти мимо спортивного питания, что для любителей регулярных тренировок оказалось неприятным сюрпризом.

Цены на фитнес-добавки поднялись в том числе потому, что львиная доля брендов – американские или европейские. Даже отечественные фирмы вынуждены повышать стоимость, так как некоторое сырье они также закупают за границей. Не стоит долго изучать витрины в магазинах, чтобы сделать вывод: за такую высокую цену спортивное питание покупать не оправдано. Почему я так считаю? Все просто.

Когда мы говорим о действующем спортсмене, то в его рационе обязательно должно присутствовать то или иное спортивное питание и ряд узкоспециализированных компонентов. В данном случае вопрос их приобретения решает либо спортивная федерация, либо тренер, так как отказ от добавок может сказаться на результате.

Если речь идет о людях, которые просто занимаются фитнесом, то многие слишком рассчитывают на спортивное питание, не осознавая, что большую его часть можно вообще не применять. Другими словами, роль спортивных добавок в современной фитнес-индустрии очень завышена. Если от спортпита можно отказаться, то чем его заменить? Здесь давайте подробнее.



В применении фитнес-добавок все зависит от того, как человек тренируется и какие задачи он хочет решить. Если его занятия проходят редко и нет стремления к серьезным результатам, то от спортивного питания можно вообще отказаться, так как оно просто не будет работать.



В том случае когда тренировки проходят регулярно, здесь возникает повышенная потребность в белке. Как правило, нужно потреблять до двух граммов на килограмм веса тела. Несложно подсчитать: чтобы набрать необходимое количество протеина, необходимо много и сытно есть, что не всегда бывает удобно. В таких случаях и приходит на помощь протеин или белок, который легко усваивается.



Сейчас килограмм хорошего протеина популярных марок стоит от 4 500 рублей. С такими ценами быстрее разоришься, нежели накачаешься. Тогда возникает потребность в замене. В такой ситуации на помощь приходят кисломолочные продукты и яйца. Конечно, есть всем известные куриные грудки, рыба и говядина, но их сложно употреблять постоянно и в больших количествах.

Например, пачка хорошего творога может содержать до 22 граммов белка на 100 граммов продукта. При этом норма приема белка за раз составляет 30 граммов – это одна мерная ложка порошкового протеина. Получается, чтобы получить нужное количестве белка, достаточно съесть 100 граммов творога с небольшим количеством сметаны или йогурта. Добавьте в этот прием пищи немного орехов и фруктов, и у вас получается полезный перекус с нужным количеством протеинов.



Как правило, в пачке творога содержится 200 граммов продукта, поэтому вы можете организовать себе в день два таких перекуса, которые не будут вас утомлять большим объемом порций.



Что касается яиц – это вообще одно из главных блюд американских бодибилдеров и фанатов фитнеса. Дело в том, что яичный белок очень хорошо усваивается, при этом он лишен углеводов и жиров. Единственный минус в том, что в одном яйце в среднем всего три грамма белка, а это значит, что вам для получения нужного количества протеина за раз нужно съесть не меньше десяти яиц. Но речь идет только о белках, желтки нужно выбросить.

Другими словами, варите десяток яиц, очищаете их и употребляете только белки. Да, такая диета достаточно скучная, но зато дает вашей мускулатуре отличный строительный материал без лишних компонентов, что позволит вам набрать хорошую мышечную массу. Добавлю, что профессиональные бодибилдеры в сутки употребляют до ста яиц.



Любители бега с приходом тепла начинают готовиться к популярным массовым соревнованиям. Они являются серьезной нагрузкой, где главной особенностью считается ее продолжительность. Для длительных дистанций человеку нужно много питательных веществ, в частности минеральные соли, которые организм активно теряет при потоотделении. Нехватка этих веществ приводит к снижению активности работы сердечной мышцы, и есть риск появления спазмов и судорог в мускулатуре. Из-за активного выведения из организма жидкости переутомление может закончиться для человека тепловым ударом.

К тому же во время длительного бега необходимы дополнительные углеводы как источник энергии для работы мышц. Для решения таких проблем спортсмены употребляют изотонические напитки, обогащенные минеральными солями и углеводами. Но не сложно догадаться, что цена на этот вид спортивного питания также сильно выросла.

Поэтому здесь можно применить простой рецепт: варить компоты из сухофруктов. Оказывается, такой напиток является самым настоящим изотоником, причем он богат не только минеральными солями, но и фруктозой – разновидностью углеводов.

Понятное дело, что спортивное питание – это не только протеин и изотоники. Но эти добавки являются самыми популярными среди тех, кто регулярно тренируется. Все остальные виды спортпита рекомендуется употреблять только в тех случаях, когда это действительно необходимо. Перед покупкой лучше посоветоваться с тренером.