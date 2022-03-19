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Фитнес-эксперт показал пять эффективных упражнений для людей старшего возраста

Стать снова молодым: 5 лучших упражнений для людей старшего возраста
спорт

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал и показал эффективные упражнения, которые актуальны для людей старшего возраста.

Фото: depositphotos/VadymPastukh

Физическая активность необходима каждому человеку, вне зависимости от возраста. Есть люди, которые всю свою жизнь выполняли определенные упражнения, но есть и те, кто их всячески игнорировал. Когда у человека старшего возраста возникает вопрос, какие нагрузки он может себе позволить, важно понимать несколько вещей.

Подобные упражнения должны быть максимально безопасными для здоровья и комфортными для выполнения. Кроме того, нужно аккуратно дозировать нагрузку во время занятий. Еще одним важным фактором является стоимость оборудования и удобство его использования. Таким универсальным снарядом является гимнастический бинт-эспандер. Стоит он недорого, в среднем 500 рублей, а выполнять с ним можно большое количество упражнений.

Особенностью работы с эспандером является статодинамическая нагрузка, которая увеличивается в конечной точке движения и уменьшается в исходной. Благодаря этому качественную растяжку получают не только мышцы, но также сухожилия и связки. Причем человек не рискует получить травму, так как приложенные усилия увеличиваются постепенно и их легко контролировать. Прикладываемую силу вы также определяете сами, просто меняя натяжение жгута изменением хвата от точки фиксации ленты. Главное правило во время упражнений – чем короче рычаг, тем больше нагрузка.

Разведение рук в стороны

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Разведение рук в стороны – прекрасное упражнение, которое вовлекает в работу мышцы верхнего плечевого пояса: трапециевидные и дельтовидные. Для его выполнения примите исходное положение: ноги на ширине плеч, лента зажата стопами, руки строго по бокам бедер. Немного согните локтевые суставы. Сделайте вдох и на выдохе разведите руки до горизонтали с полом. Медленно подконтрольно верните их в исходное положение. Выполнять это упражнение лучше в три подхода от 12 до 20 повторений. Такой режим работы приемлем абсолютно для всех тренировок с бинтом-эспандером.

Подъем рук перед собой

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Данное упражнение полезно для развития дельтовидных мышц, а также вовлекает в работу большие грудные мускулы. Для начала поставьте ноги на ширине плеч, лента должна находиться под стопами, а руки сбоку бедер. На выдохе поднимите прямые руки строго перед собой, до горизонтали с полом. Затем медленно верните руки в исходное положение.

Фронтальная тяга

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Фронтальная тяга – отличное упражнение для проработки большого комплекса мышц спины (трапециевидных, ромбовидных, широчайших), а также рук. Сначала закрепите ленту на неподвижном предмете: это может быть дверной косяк или прочно стоящая мебель. Также можно выйти из дома и использовать для занятий уличные тренажеры или детскую площадку.

Лента должна находиться на уровне живота. Возьмите ее крепко в руки и отойдите назад так, чтобы лента была натянута, а руки – полностью выпрямлены. Сделайте вдох, а на выдохе сначала сведите лопатки. Потом подтяните руки к корпусу, при этом локти широко разводить не нужно. Медленно вернитесь в исходное положение, а затем сделайте повторение.

Подъем на бицепс

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Прекрасное упражнение для укрепления мышц рук, особенно бицепсов, а также предплечий. Для начала поставьте ноги чуть уже ширины плеч, зафиксируйте ленту стопами и крепко возьмите эспандер руками. На выдохе сгибайте руки в локтевом суставе, в верхней точке сделайте небольшую фиксацию, затем медленно выпрямите руки.

Обратные разведения

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Обратные разведения – упражнение для укрепления верха спины и заднего пучка дельтовидной мышцы. Встаньте ровно, возьмите ленту широким хватом так, чтобы было небольшое натяжение. Затем поднимите прямые руки строго до горизонтали. На выдохе растягивайте ленту в стороны, до образования "креста". Медленно вернитесь в исходное положение. После этого сделайте повтор.

Данные упражнения с бинтом-эспандером можно выполнять как в комплексе, так и по отдельности. Главное, чтобы тренировки были комфортными и приносили удовольствие.

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Каневский Эдуард

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