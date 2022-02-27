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Какие виды активности помогут сохранить здоровье в пожилом возрасте

Курс на долголетие: как укрепить здоровье тренировками в пожилом возрасте
спорт

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на какие виды двигательной активности можно обратить внимание людям старшего возраста.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Физические нагрузки полезны для организма, но подбирать их необходимо исходя из состояния здоровья (или индивидуальных антропометрических данных) и возраста. Чем старше человек, тем корректнее нужно выбирать тот или иной вид фитнеса или двигательной активности.

Совсем скоро наступит весна и сойдет снег. Можно будет выбираться в ближайшие лесопарковые зоны, чтобы не просто прогуляться или посидеть на лавочке, а дать неплохую нагрузку, полезную для сердечно-сосудистой-системы и всей мускулатуры тела. Многие люди старшего возраста увлекаются скандинавской ходьбой. Но все ли правильно они делают? Давайте разбираться.

Казалось бы, смысл данного вида тренировок прост: берешь специальные палки и начинаешь движение. Но на самом деле все не так просто.

Во-первых, сами палки нельзя покупать по принципу: увидел в магазине и взял. Их нужно правильно подобрать под рост занимающегося, как и при занятиях на лыжах. Во-вторых, важно освоить технику выполнения ходьбы: как с точки зрения работы палками, так и ногами. Часто люди в возрасте имеют различные проблемы со стороны суставов. Это может нести определенные ограничения для данной нагрузки. Важно перед началом занятий проконсультироваться у врача-ортопеда. Он сможет посоветовать специальные стельки для тренировок или даст ряд других рекомендаций.

Самая частая ошибка большинства пожилых людей – ходить по парку, отстукивая от покрытия палками, а не правильно отталкиваясь ими. Такая активность не является тренировкой.

После посещения ортопеда при покупке палок обязательно проконсультируйтесь у специалиста, как правильно двигаться. Это поможет сделать тренировки действительно полезными, эффективными и заниматься с удовольствием. Как бы то ни было, моя рекомендация: ограничить активность 45 минутами, если речь идет об интенсивной тренировке.

Кстати, заниматься скандинавской ходьбой можно и в рамках программы "Московское долголетие". Там помогут подобрать нужное оборудование и будут проводить занятия в группе с тренером.

Фото: depositphotos/NewAfrica

Если же мы говорим о тренировках в фитнес-клубе, то рекомендую отдать предпочтение занятиям в воде. Причем сюда входят и обычное плавание, и аквааэробика. Вода снижает нагрузку на суставы и позвоночник, прорабатывает всю мускулатуру тела и сердечно-сосудистую систему, улучшает отток крови с пояса нижних конечностей (что может служить профилактикой варикозной болезни ноги).

А вот в тренажерном зале людям старшего возраста нужно быть максимально осторожными. Пытаться заниматься со свободными весами (штангами и гантелями) я бы вообще не рекомендовал. Если в клубе есть большое количество тренажеров – можно подобрать хороший комплекс для укрепления тех или иных областей. Делать это стоит строго после консультации грамотного тренера или врача ЛФК. Помните, тренажерный зал – зона повышенной опасности.

При выборе тренажера в кардиозоне нужно внимательно отнестись к беговой дорожке и нагрузке на ней. Когда вы занимаетесь скандинавской ходьбой, задача палок – не только вовлекать в работу больше мускулатуры. Они несут еще и опорную функцию, уменьшая нагрузку на суставы и позвоночник. Многим людям пожилого возраста достаточно тяжело ходить быстро. На тренажере палки не принято использовать, плюс у дорожки немного другой режим работы (мотор протягивает ногу назад за вас).

Если хотите попробовать занятия на дорожке – обязательно держитесь за рукоятки и ни в коем случае не пытайтесь бегать. Если чувствуете, что нагрузка дается легко, то можно постепенно увеличивать угол наклона тренажера, но не скорость движения.

Более безопасным и эффективным считается эллиптический тренажер, на котором полностью отсутствует ударная нагрузка. Еще лучше – велотренажер, причем горизонтальный. В таком положении нагрузка на вены ног минимальна. А удобная посадка позволяет снять напряжение со спины.

Фото: depositphotos/halfpoint

Любителям групповых программ стоит обратить внимание на классы для новичков или людей старшего возраста (не все клубы их предлагают). Выбор занятий также зависит от уровня вашей физической подготовки и противопоказаний. Во многих крупных фитнес-центрах есть врач, который проводит обязательное тестирование, по результатам которого и дает рекомендации к соответствующим нагрузкам.

Если вы приняли решение начать тренировки, то стоит сделать их обязательной частью жизни. С возрастом организм дольше адаптируется к нагрузкам и быстро забывает ее. Поэтому должна соблюдаться регулярность. Достаточно двух-трех тренировок в неделю от получаса до часа, чтобы почувствовать улучшения: рост общей работоспособности, хорошее настроение, а во многих случаях – аппетит и сон.

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Каневский Эдуард

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