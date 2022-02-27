Какие виды активности помогут сохранить здоровье в пожилом возрасте

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на какие виды двигательной активности можно обратить внимание людям старшего возраста.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Физические нагрузки полезны для организма, но подбирать их необходимо исходя из состояния здоровья (или индивидуальных антропометрических данных) и возраста. Чем старше человек, тем корректнее нужно выбирать тот или иной вид фитнеса или двигательной активности.

Совсем скоро наступит весна и сойдет снег. Можно будет выбираться в ближайшие лесопарковые зоны, чтобы не просто прогуляться или посидеть на лавочке, а дать неплохую нагрузку, полезную для сердечно-сосудистой-системы и всей мускулатуры тела. Многие люди старшего возраста увлекаются скандинавской ходьбой. Но все ли правильно они делают? Давайте разбираться.

Казалось бы, смысл данного вида тренировок прост: берешь специальные палки и начинаешь движение. Но на самом деле все не так просто.

Во-первых, сами палки нельзя покупать по принципу: увидел в магазине и взял. Их нужно правильно подобрать под рост занимающегося, как и при занятиях на лыжах. Во-вторых, важно освоить технику выполнения ходьбы: как с точки зрения работы палками, так и ногами. Часто люди в возрасте имеют различные проблемы со стороны суставов. Это может нести определенные ограничения для данной нагрузки. Важно перед началом занятий проконсультироваться у врача-ортопеда. Он сможет посоветовать специальные стельки для тренировок или даст ряд других рекомендаций.



Самая частая ошибка большинства пожилых людей – ходить по парку, отстукивая от покрытия палками, а не правильно отталкиваясь ими. Такая активность не является тренировкой.



После посещения ортопеда при покупке палок обязательно проконсультируйтесь у специалиста, как правильно двигаться. Это поможет сделать тренировки действительно полезными, эффективными и заниматься с удовольствием. Как бы то ни было, моя рекомендация: ограничить активность 45 минутами, если речь идет об интенсивной тренировке.

Кстати, заниматься скандинавской ходьбой можно и в рамках программы "Московское долголетие". Там помогут подобрать нужное оборудование и будут проводить занятия в группе с тренером.



Если же мы говорим о тренировках в фитнес-клубе, то рекомендую отдать предпочтение занятиям в воде. Причем сюда входят и обычное плавание, и аквааэробика. Вода снижает нагрузку на суставы и позвоночник, прорабатывает всю мускулатуру тела и сердечно-сосудистую систему, улучшает отток крови с пояса нижних конечностей (что может служить профилактикой варикозной болезни ноги).

А вот в тренажерном зале людям старшего возраста нужно быть максимально осторожными. Пытаться заниматься со свободными весами (штангами и гантелями) я бы вообще не рекомендовал. Если в клубе есть большое количество тренажеров – можно подобрать хороший комплекс для укрепления тех или иных областей. Делать это стоит строго после консультации грамотного тренера или врача ЛФК. Помните, тренажерный зал – зона повышенной опасности.

При выборе тренажера в кардиозоне нужно внимательно отнестись к беговой дорожке и нагрузке на ней. Когда вы занимаетесь скандинавской ходьбой, задача палок – не только вовлекать в работу больше мускулатуры. Они несут еще и опорную функцию, уменьшая нагрузку на суставы и позвоночник. Многим людям пожилого возраста достаточно тяжело ходить быстро. На тренажере палки не принято использовать, плюс у дорожки немного другой режим работы (мотор протягивает ногу назад за вас).



Если хотите попробовать занятия на дорожке – обязательно держитесь за рукоятки и ни в коем случае не пытайтесь бегать. Если чувствуете, что нагрузка дается легко, то можно постепенно увеличивать угол наклона тренажера, но не скорость движения.



Более безопасным и эффективным считается эллиптический тренажер, на котором полностью отсутствует ударная нагрузка. Еще лучше – велотренажер, причем горизонтальный. В таком положении нагрузка на вены ног минимальна. А удобная посадка позволяет снять напряжение со спины.



Любителям групповых программ стоит обратить внимание на классы для новичков или людей старшего возраста (не все клубы их предлагают). Выбор занятий также зависит от уровня вашей физической подготовки и противопоказаний. Во многих крупных фитнес-центрах есть врач, который проводит обязательное тестирование, по результатам которого и дает рекомендации к соответствующим нагрузкам.

Если вы приняли решение начать тренировки, то стоит сделать их обязательной частью жизни. С возрастом организм дольше адаптируется к нагрузкам и быстро забывает ее. Поэтому должна соблюдаться регулярность. Достаточно двух-трех тренировок в неделю от получаса до часа, чтобы почувствовать улучшения: рост общей работоспособности, хорошее настроение, а во многих случаях – аппетит и сон.

