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10:43

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Фитнес-эксперт рассказал, как легко вернуться к тренировкам после болезни

Дозированная нагрузка: как вернуться в режим тренировок после болезни
спорт

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как возвращаться к тренировкам после перенесенного заболевания, в том числе и коронавирусной инфекции.

Фото: depositphotos/minervastock

Я занимаюсь спортом уже двадцать восемь лет и прекрасно знаю, что такое ритм тренировок, соответствующие диеты и так далее. Очень важно не пропускать занятия в период активной подготовки к соревнованиям. Для спортсмена любое заболевание, особенно с температурой, имеет фатальные последствия. Когда находишься на пике формы, болезнь может сказаться на тренировочных результатах и предопределить итоги соревнований. Поэтому я всегда очень внимательно относился к простым мерам профилактики, которые помогают не свалиться с гриппом и ОРВИ.

Последние два года, помимо стандартной простуды, в нашу жизнь вошла коронавирусная инфекция, а риски заболеть стали выше. Если даже вы не претендуете на медаль в соревнованиях, все равно возвращаться к тренировкам нужно грамотно. Но как правильно это сделать, чтобы себе не навредить? Давайте разбираться!

Помню, в детстве после двух недель болезни врачи запрещали заниматься еще столько же. С чем были связаны такие рекомендации – мне неизвестно. Знаю только, что для тренированного человека месяц без занятий обернется потерями 100% набранного результата. Объективно нет никакой необходимости столько отдыхать, конечно, при условии, что вы полностью поправились, соблюдали все рекомендации врача.

Возвращаться к тренировкам нужно не просто постепенно, но и максимально аккуратно. Во-первых, потому, что занятия фитнесом – это стресс для организма.

Запомните, умеренные физические нагрузки подстегивают нашу иммунную систему, а избыточные – угнетают. После перенесенного заболевания организму нужно помогать восстановиться, а не наоборот.

Во-вторых, за две недели без тренировок теряется до 50% от набранного результата. Причем это касается и сердечно-сосудистой системы (если вы любитель аэробных нагрузок), и мышечной массы, которая без силовых тренировок тает быстрее, чем мороженое под прямыми лучами солнца.

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Особенно усиленно это происходит на фоне болезни и повышенной температуры. Те, кто когда-нибудь интенсивно занимался в тренажерном зале, прекрасно знают, что если раньше они могли спокойно жать сто килограммов, то после выздоровления даже восемьдесят покажутся рекордом.

Практически все, кто переболел коронавирусной инфекцией, жалуются на сильное снижение общей выносливости и проблемы с дыханием. К процессу восстановления в таком случае стоит подходить еще более деликатно.

В обязательном порядке занимайтесь аэробными нагрузками, даже если до болезни вы их игнорировали (так делают многие любители покачаться). Ваша задача – тренировать легкие, а сделать это можно только так. Помогут в этом любые кардиотренажеры в фитнес-клубе или бассейн, а также езда на беговых лыжах или коньках.

Первую неделю нагрузка должна быть строго дозированной: не более тридцати минут за сессию. Обязательно прислушивайтесь к своим ощущениям. Если понимаете, что пока не справляетесь, значит, стоит снизить темп и ни в коем случае не работать на износ. Более того, если после нагрузок вам становится хуже – незамедлительно обратитесь к врачу.

Фото: depositphotos/Vadymvdrobot

Восстановление силовых показателей и возвращение мышечной массы не быстрый процесс. За время болезни ваши сухожилия и связки отвыкли от нагрузки. Даже если вы чувствуете в себе силы тренироваться достаточно интенсивно, первые две недели делать этого точно не стоит. Работайте с весами, которые на 30% и даже 40% ниже привычных.

К слову, в физиологии действительно есть такое понятие, как "мышечная память". При правильно подобранном ритме восстановительных тренировок она поможет вам быстрее вернуться в нужную форму.

Важным правилом восстановления является режим питания. Обычно при температуре пропадает аппетит. Больной пьет много жидкости и лекарства, прописанные врачами. Когда человек поправился, он старается вернуться к привычному ритму питания.

Пока вы занимаетесь в восстановительном режиме, снижайте количество калорий. Иначе неизрасходованный организмом избыток может сказаться на увеличении веса тела за счет жировой массы. Собственно, здесь все так же, как и с самими тренировками: чем выше становится интенсивность нагрузки, тем больше порции употребляемых продуктов.

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Каневский Эдуард

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