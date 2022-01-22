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Фитнес-эксперт рассказал, помогают ли мобильные приложения накачать мышцы

Мобильный тренер: могут ли приложения на смартфоне заменить живого человека
спорт

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, способны ли мобильные приложения для занятий спортом заменить тренера и привести к действительно качественному результату.

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Времена меняются, особенно последние два года, с тех пор как ВОЗ объявила пандемию из-за коронавирусной инфекции. Многие вещи, которые могли быть фантастическими, стали привычными: начиная от удаленной работы и дистанционного обучения и заканчивая тем, что большинство людей практически перестало ходить в магазины.

То же самое касается и онлайн-тренировок. Если каких-то два года назад такой формат встречался крайне редко – чаще в виде консультации – то сейчас есть специалисты, которые работают исключительно в таком режиме, даже уехав в другой город или страну.

Безусловно, произошли изменения и в сфере развития приложений для гаджетов. Они касаются абсолютно любой сферы жизни, в том числе мобильных программ для фитнеса. Так можно ли сказать, что они изменились в лучшую сторону и способны составить конкуренцию живому тренеру, даже в формате онлайн-тренировок? Давайте разбираться.

Основной проблемой любого мобильного приложения являлось и является до сих пор отсутствие самого важного элемента, который выполняет инструктор, – это постановка и контроль техники выполнения упражнения. Именно от этого зависит как качество проработки мускулатуры, так и снижение рисков получения травм.

Фото: depositphotos/liudaboich.gmail.com

Одно дело – выполнять кардиотренировки, когда есть возможность контролировать пульс и следовать заданию программы на тренажере. Другое дело – приседать со штангой, выполнять становую тягу и любые упражнения с собственным весом тела. Если техника не отработана, то вы никогда не будете до конца уверены, правильно вы занимаетесь или нет.

Еще одной из важнейших функций тренера является подстраховка при работе с большими весами, а также помощь в выполнении форсированных повторений: то есть он помогает завершить упражнение в момент, когда вы сами уже не справляетесь.

Этот прием считается одним их самых эффективных, особенно если вы хотите набрать мышечную массу и увеличить силу. Фитнес-инструктор дает вам возможность создать нужный уровень нагрузки, к которому вы и стремитесь. Ведь результат от любых тренировок – это разновидность адаптации к ней.

Я сотни раз видел, как людей придавливало штангой и они, не понимая, как выбираться из-под нее, дергали ногами, пыхтя, пытались снять с себя вес или покорно ждали помощи кого-нибудь из посетителей. Как поступить, если занимаешься, например, в абсолютно пустом зале либо у себя дома или на даче? Приложение вам вряд ли придет на помощь.

Конечно, если мы говорим о тренировках с незначительным отягощением или вообще с собственным весом тела, то здесь риски, что вас придавит, просто отсутствуют. Но вопрос техники выполнения упражнений все равно остается актуальным.

Фото: depositphotos/alebloshka

У тренера есть и другие задачи: дисциплинирование клиента, мотивация, контроль режима тренировок и расчет изменения нагрузки в зависимости от результата. Также специалист поможет правильно скорректировать программу тренировок для улучшения уже полученного эффекта и выхода на новый уровень.

Инструктор – это не гаджет, который можно просто выключить, если он раздражает напоминаниями о занятии или утомляет тем, что постоянно нужно вносить какие-нибудь показатели. Фитнес-эксперт создает условия для тренировок, помогает выбирать оборудование для домашних упражнений или готовит снаряды, если вы пришли в клуб. Кроме того, он еще и похвалит за результат или пожурит, если вы нарушили режим.

Еще тренер проконтролирует рацион питания клиента. Люди часто используют различные приложения для подсчитывания белков, жиров и углеводов, пытаются есть по часам, взвешивают на пищевых весах каждый грамм продуктов и считают количество выпитой воды. Но, как правило, и здесь их надолго не хватает, что приводит к срывам.

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