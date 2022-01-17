Фитнес-эксперт рассказал, как сохранить мотивацию при занятиях спортом

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как правильно начать тренироваться, чтобы через месяц не забросить занятия.



С середины января и практически до майских праздников для фитнес-индустрии начинается особая пора: россияне массово покупают абонементы, ведь осталось каких-то пять месяцев, чтобы наконец-то подготовиться к пляжному сезону. Поэтому, закупившись новой спортивной формой, люди начинают усиленно заниматься в залах.

Энтузиазм – это хорошо, но важно, чтобы он не шел вразрез со здравым смыслом. Как показывает практика, львиная доля клиентов, которые впервые начали тренироваться, без пропусков посещают занятия только две-три недели. Затем их регулярность под разными предлогами уменьшается в геометрической прогрессии или прекращается вообще. Почему так происходит? Давайте разбираться.



Когда новичок наконец-то добрался до фитнес-клуба, то начинает усердно заниматься и его тренировки превращаются в некую манию. Он пытается ходить на все групповые уроки и хватает в тренажерном зале все подряд снаряды. В целом, человек проводит часы напролет в спортклубе, что неизбежно приводит к сильным мышечным болям и быстрому наступлению усталости.



Сколько раз я слышал истории о том, как после первого занятия новичок потом неделю не мог нормально ходить, стоять и даже лежать. Нужно понимать, что любая физическая нагрузка – это стресс. В результате чего у человека должна пройти соответствующая адаптация: снижение жировой массы тела, увеличение мышечной силы и массы, повышение общей работоспособности и так далее.

Но, чтобы привыкание проходило корректно, нагрузку нужно давать постепенно, дозированно. Ведь избыток стресса приводит не только к сильному болевому синдрому и развитию усталости, но и чреват получением травм.

Если вы совсем начинающий, то перед началом занятий обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Это может быть тренер, фитнес-врач или фитнес-консультант. Он обязательно расскажет, какие виды нагрузок нужны в зависимости от тех целей и задач, которые вы перед собой поставили.



В любом случае в первые две недели тренировки должны быть с низким уровнем интенсивности, короткими по продолжительности и обязательно с днями отдыха. Также следует проверить свое здоровье – пройти диспансеризацию, чтобы заранее исключить возможные проблемы. Особенно это необходимо людям с ожирением, проблемами со стороны опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Еще важным фактором регулярных и стабильных занятий является их режим. Нельзя посещать тренировки спонтанно, так как это приведет к тому, что вы чаще будете пропускать походы в спортзал, а не наоборот. Обязательно занимайтесь в одно и то же время и в определенные дни – это воспитает в вас некую дисциплину, причем не только в тренировочном процессе, но и диете. Когда вы соблюдаете правильный режим питания, то это также будет сказываться на результате.

Если вам сложно самостоятельно поддерживать постоянство либо вы не уверены, что делаете все правильно, то для более эффективных походов в зал воспользуйтесь услугами персонального тренера. Кроме того, для поддержания мотивации подойдут и групповые уроки выбранного вами направления. Не секрет, что для многих людей очень важна компания.



Не последнюю роль играет комфорт во время занятий. Здесь может сказаться все – от наличия парковки и расположения клуба (вблизи работы или дома) до бесплатных полотенец и кулера с водой в зале. Также весомым преимуществом являются дополнительные клубные услуги, такие как массаж, сауна или парикмахерская.



Более того, на комфорт влияет количество людей в зале и наличие тренажеров. Например, в клубах экономкласса в часы наибольшей посещаемости часто приходится стоять в очереди на тот или иной тренажер. Доходит даже до того, что вы ждете, когда освободится шкафчик в раздевалке или свободный номерок в гардеробе. Чтобы этого избежать, перед покупкой абонемента обязательно сходите на экскурсию в прайм-тайм: как правило, это утро – с семи до десяти часов – либо вечер – с шести и до девяти часов. Кроме того, в залах и раздевалках должно быть чисто, а в клубе – работать система вентиляции и кондиционирования.



Лучше заранее понять, что быстрых результатов не бывает. Реальные изменения вы увидите через два-три месяца регулярных тренировок, а не через пару недель. Организм должен привыкнуть к новому ритму жизни, в том числе ваши связки, сухожилия и мускулатура. В результате нагрузок также меняются многие процессы в организме, и все это происходит далеко не сразу.

Запомните одно правило: чем медленнее результат – тем он стабильнее. Поэтому наберитесь терпения и начинайте регулярно заниматься – за пять месяцев вы добьетесь хороших показателей. Главное – в дальнейшим их сохранить и даже улучшить, а не забросить все сразу, как вы вернетесь из отпуска. К сожалению, обычно так и бывает.