Фитнес-эксперт перечислил продукты, которые помогут быстро нарастить мышцы

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал о продуктах с повышенным содержанием белка, которые помогают не только похудеть, но и нарастить мышцы.



Иногда бывает так, что очень хочется съесть что-то вредное. Для кого-то это сладкие продукты, кто-то предпочитает жареные блюда или еду из фастфуда. Меня же тянет на соленое. Вредное оно потому, что после употребления постоянно хочется пить: избыток соли задерживает воду. Это, в свою очередь, плохо для людей, которые следят за фигурой. Такие продукты не рекомендуется есть и тем, кто жалуется на повышенное артериальное давление, ведь избыток жидкости способствует его росту.

Именно в такой непростой момент я отправился в ночной магазин, чтобы себя побаловать. Изначально мой взгляд упал на разного рода чипсы, которые я тоже очень люблю. Но понимая, что на дворе ночь и употреблять не просто соленые продукты, а еще и с большим количеством углеводов будет фатально для моего организма, я от них отказался. Поэтому решил заглянуть в отдел слабоалкогольных напитков, где всегда можно купить соленую закуску.



Так как я не гурман, то взял все, что мне приглянулось: четыре разных упаковки, среди которых была горбуша, путассу, кольца кальмара, а также рыба желтый полосатик. После дегустации всех этих закусок мне стало интересно, какое количество жиров, белков и углеводов содержится в данной продукции.

Начав изучать упаковки, я был сильно и приятно удивлен. Оказалось, что в горбуше содержится 22 грамма белка на 100 граммов продукта. Это сравнительно немного, но в ней практически нет жиров – всего 5,6 грамма, а углеводов и того меньше – пять граммов. Конечно, рыбий жир является полезным для нашего организма и его важно и нужно употреблять. С другой стороны, чем меньше жиров, тем меньше калорий в целом. Особенно это хорошо для людей, которые следят за своим рационом.



Следующей была рыба путассу, где количество белка достигает 27 граммов. Для тех, кто хотя бы раз занимался в тренажерном зале, такое количество как раз является нормой для приема после силовой тренировки. Примерно столько же содержится в одной мерной ложке порошкового протеина. Получается, что 100 граммов рыбы закрывают запрос по белку для восстановления после занятий.



Конечно, все это относительно, и рыба, в отличие от спортивного питания, никогда не усвоится на 100%. Поэтому порция должна быть достаточно большой. Но при условии, что жиров и углеводов в путассу практически нет, такая закуска является отличной альтернативой той же курице.



Дальше я изучил упаковку с кольцами кальмара и был изумлен, ведь здесь на 100 граммов оказалось 45 граммов белка – больше, чем в говядине. Жира в кальмаре – 0,5 грамма и всего три грамма углеводов. Для культуристов это не просто правильная еда, а целая находка. Последним в списке покупок оказался желтый полосатик размером буквально со спичечный коробок. Он хоть и маленький, а вот состав уникальный: в нем содержится целых 70 граммов белка, 4,5 грамма жира и вообще нет углеводов. Его можно со всей уверенностью назвать рыбой-бодибилдером.



Становится понятно, почему профессиональные культуристы и девушки, выступающие в категории фитнес-бикини, часто отдают предпочтение именно рыбе и морепродуктам. На западе, к примеру, очень популярен тунец, но в России его купить достаточно сложно, если это только не заморозка или консервы.

Как бы заманчиво ни звучали слова о пользе данных продуктов, несложно догадаться, что именно из-за способа приготовления закусками не стоит увлекаться – в первую очередь из-за повышенного содержания соли. К тому же вряд ли найдется человек, который сознательно будет каждый день употреблять их именно с целью похудеть или набрать мышечную массу.Соленую пищу просто невозможно есть в таких количествах. Более того, традиционно их покупают в качестве закусок к слабоалкогольным напиткам, а это уже совсем не про правильное питание.

Если вы регулярно тренируетесь или хотите сбросить вес, то в рационе должно быть много высокобелковых продуктов, меньше углеводов и жиров, а еще достаточное количество клетчатки. Белки можно черпать из любого вида мяса – говядины, курицы или рыбы, но приготовленного наиболее щадящим способом. Не забывайте про молочные и кисломолочные продукты, в частности творог, а также яйца (особенно яичные белки), орехи, бобовые и сою.



Кроме того, можно употреблять протеиновые добавки, но я рекомендую прибегать к ним только в тех случаях, когда у вас возникают большие промежутки между приемами пищи, а белок вам необходим для восстановления мышц после занятий. Если вы питаетесь регулярно (по часам), то от спортивного питания вполне можно отказаться.

