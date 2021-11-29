Фитнес-эксперт рассказал, с какими болезнями нужно тренироваться аккуратнее

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, с какими проблемами со здоровьем нужно аккуратно подходить к тренировкам.



За восемнадцать лет работы персональным тренером я ни разу не встречал людей, которым категорически запрещали бы абсолютно все виды физической нагрузки. Разумеется, при наличии определенных проблем со здоровьем грамотно подобранные упражнения способствуют его укреплению и даже решению более сложных задач. Например, под контролем врача и тренера с помощью кардионагрузок можно снизить и стабилизировать артериальное давление или (как в моем случае) ввести в состояние ремиссии бронхиальную астму.

Давайте разберем подробнее, что можно и что нельзя делать в фитнес-клубе, если у вас есть хронический диагноз.

Как правило, большинство людей, которые покупают абонемент, имеют избыточный вес, а значит, их главная задача – похудеть. Здесь многое зависит от количества лишнего жира в организме. С диагнозом "ожирение" я категорически не рекомендую бегать на дорожке. Избыток массы тела будет давать высокую, травматичную нагрузку на суставы и позвоночник. Более того, для многих людей с лишним весом характерна еще и такая проблема, как варикозное расширение вен на ногах, а значит, даже интенсивная ходьба по дорожке не рекомендована.



Для людей с такими ограничениями идеально подойдет эллиптический тренажер и велотренажеры. Причем, если есть проблема с венами ног, то лучше выбрать горизонтальный велотренажер, где нагрузка существенно ниже.



Также стоит ограничить свой выбор и в групповых программах. Танцевальные классы, аэробика, тай-бо, степ-аэробика – все уроки, где есть ударная или вращательная нагрузка, крайне нежелательны для людей с избыточным весом, а также травмами со стороны опорно-двигательного аппарата. По аэробным классам рекомендация простая: покупайте абонементы в клубы с бассейном, плавайте или занимайтесь аквааэробикой.



Для людей с гипертонией существует ряд правил при проведении тренировок. Особенно если человек употребляет определенные препараты. Например, бета-блокаторы, которые сдерживают пульс в течение дня. Во время любых нагрузок обычно повышается именно он. Это значит, что в кардиозоне нужно заниматься, ориентируясь не на пульс (как это принято, в так называемой зоне сжигания жира), а по ощущениям. Вы должны чувствовать, что есть нагрузка, вы интенсивнее дышите, потеете, но не испытываете дискомфорта от тренировки. Занятия стоит делать короткими, например две-три сессии по десять минут.

С еще большей осторожностью нужно тренироваться в зале. Под запрет подпадают любые движения, когда голова находится ниже корпуса (даже простые упражнения на пресс). Также людям с гипертонией категорически нельзя работать со статической нагрузкой. Например делать "планку", использовать большое отягощение и тренироваться на износ.

Все тренировки должны быть направлены на работу с маленьким весом снаряда с большим количеством повторов. Важно пить достаточное количество чистой воды без газов и красителей. Также во многих фитнес-клубах есть бани или сауны: людям с гипертонией посещать их не рекомендуется.



Тренажерный зал является зоной повышенного травматизма. Людям с ограничениями по здоровью важно максимально грамотно подойти к выбору оборудования или упражнений.



При проблемах с позвоночником категорически не рекомендуется выполнять приседания со штангой, любой вид становой тяги, а также другие упражнения с вертикальной нагрузкой (когда отягощение находится над головой). В современных фитнес-клубах есть большое количество специализированных тренажеров, которые и были придуманы для людей с ограничениями по здоровью. Старые добрые штанги и гантели лучше использовать только в некоторых упражнениях.



Рекомендую со всей ответственностью отнестись к единоборствам, которые набирают сумасшедшую популярность не только у молодежи, но и у людей постарше. Важно учитывать как свое состояние здоровья, так и тот вид боевых искусств, который вы хотите попробовать. Вполне вероятно, что вам просто нельзя начинать заниматься этим видом спорта, если есть вышеуказанные проблемы со здоровьем. Особенно это важно потому, что все тренировки по единоборствам групповые, никто персонально для вас не будет подбирать нагрузку исходя из противопоказаний.

Если резюмировать все вышесказанное, то воспользуйтесь следующими рекомендациями:

