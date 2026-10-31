Минторг США разрешил Boeing работать с авиакомпанией "Белавиа"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Министерство торговли США выдало Boeing лицензию на взаимодействие с белорусской авиакомпанией "Белавиа". Об этом сообщил постоянный представитель Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Буквально вчера было принято очередное положительное решение – министерство торговли Соединенных Штатов дало разрешение", – указал он.

Ранее сообщалось, что американская компания Boeing планирует разработать систему, которая сможет защитить принадлежащие ей самолеты от случайных и преднамеренных крушений.

При этом компания запатентовала систему удаленного автопилотирования еще в 2006 году. Механизм заключается в том, что при попытке захвата воздушного судна система отключает управление со стороны пилотов.

