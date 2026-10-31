Эвакуированные из Алешек жители госпитализированы в больницы Симферополя

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Нескольких жителей, эвакуированных из Алешек, доставили в больницы Симферополя. Об этом ТАСС заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, врачи выявили у пациентов обострения хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, а также хирургические патологии и минно-взрывные травмы. Специалисты окажут им необходимую помощь.

Кузнецов добавил, что осмотры проводились в пунктах временного размещения. Там же помощь эвакуированным оказывали психологи и психотерапевты.

Минобороны РФ объявило о введении режима прекращения огня на херсонском направлении с 04:00 27 октября для подготовки гуманитарной операции в районе Алешек.

В город направили несколько десятков тонн гуманитарной помощи. Миссия завершилась успешно, колонна из 25 автобусов и 9 автомобилей скорой помощи прошла через Армянск.