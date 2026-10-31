Метеозима в столице наступит во второй половине ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября, а устойчивый снежный покров ляжет не ранее конца ноября – начала декабря. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Наступление метеорологической зимы, то есть устойчивый переход через ноль в сторону отрицательных значений, произойдет во второй половине ноября", – указал он.

По долгосрочному прогнозу, среднемесячная температура воздуха в средней полосе России в ноябре на два градуса превысит многолетнюю норму. В Москве ночная норма составит около минус 3,3 градуса, дневная – плюс 1,1 градуса. Осадков выпадет примерно около нормы, которая для города составляет 52 миллиметра.

Тишковец также напомнил, что 2 ноября в столице начнется "автомобильная зима".

Октябрь 2026 года в Москве оказался одним из пяти самых теплых в истории из-за положительной температурной аномалии. Средняя температура месяца превысила норму на 3 градуса. Именно из-за отсутствия резких колебаний отдельные суточные рекорды температуры не были побиты, хотя почти каждый день температура превышала норму.

